Organismos de la sociedad civil denuncian que a causa de la saturación de los centros de atención para pacientes con VIH en la entidad, se está demorando la atención médica que deben de recibir para evitar complicaciones. La norma internacional señala que la atención médica debe ser lo más pronta posible después de la detección, en Jalisco se tarda hasta seis meses su primera cita y sin ella no les dan medicamentos.

Tan sólo este año, se diagnosticaron 670 personas infectadas, pero de ellas 211 no han sido atendidas en ningún centro de la Secretaría de Salud. Ya hay 18 muertos y 25 de ellas se cree que también fallecieron por falta de atención oportuna. Víctor Dante Galicia del organismo Checcos, expresó:

“De los 200 nos reportaron 80 con menos CD4, esos 80 son críticos, es decir, son atenciones urgentes que debería estar prestando Secretaría de Salud”.

Señalaron que los hospitales por ofrecer atención ambulatoria, no atienden pacientes con urgencia por complicaciones derivadas del VIH. Mencionaron que han mandado ya ocho oficios a las autoridades para resolver este tema sin respuesta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)