Desde que iniciaron las obras de rehabilitación de la calle Juan Manuel en el Centro de la ciudad los robos a los negocios se han incrementado, sobre todo de noche, el último apenas esta madrugada, así lo detallan comerciantes.

“No pues nada más que ahorita estamos viendo que esta…. lo quisieron abrir, está abierto, lo abrieron en la madrugada no sé a qué horas, como esta todo cerrado no pasa gente, ni nada…/No pasan patrullas, no pasa nada, por esas obras dónde están las patrullas, no hay Policías, no hay nada…/Tiene dos semanas que tenemos el problema de cinco cortinazos aquí en dos cuadras de Pedro Loza a Alcalde y de Alcalde a Liceo, acabamos de amanecernos con la noticia de que a mi vecina le abrieron”.

De noche los trabajos de la calle Juan Manuel en el Centro de la ciudad se convierten en una boca de lobo, las obras están paradas y las patullas no pasan, de tal manera que los negocios son presa fácil de la delincuencia. (Por José Luis Jiménez Castro)