A noche seis sujetos fuertemente armados irrumpieron en la sesión del Club Rotario de Tonalá robando a sus socios carteras, celulares y tres vehículos denunció el representante del organismo, Jorge Rincón García, quien increpó al Presidente Municipal de Tonalá Juan Antonio García en un acto público esta mañana.

“Presidente te repito, disculpa que es tu presentación, pero no se vale, hay que poner un alto, es un show localizarte es un show lograr una cita contigo nosotros estamos para apoyarte, pero tú no das esa apertura“.

El representante del Club Rotario Tonalá detalló que éstos seis sujetos se llevaron un auto Mazda, una camioneta Pick Up y un Vento, además de que a los socios los tiraron al piso y ahí les robaron carteras y celulares, esto en la colonia El Mirador de Tonalá. (Por José Luis Jiménez Castro)