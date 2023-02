Elementos de la Policía de Guadalajara adscritos al C5 acusan laborar bajo presión por nuevas disposiciones que atribuyen a falta de personal. Afirman que laboran turnos de 12 horas, pero que en tiempos de descanso están obligados a no soltar los radios para monitorear y que incluso los usan al ingresar a los baños.

Explican que deben firmar una lista de asistencia, pero que han tenido problemas por descuentos de días. También señalan, existe la intención de ampliar horarios laborales hasta 14 horas, por lo que hay descontento:

“Quiero señalar que en la cabina no podemos comer sin estar escuchando el radio, tenemos que estar en todo momento trabajando, las 12 horas asignadas, no podemos ni ir al baño, sin llevar un radio”.

Mencionan los elementos, deben firmar un documento de confidencialidad, que si bien debe ser por la información en materia de seguridad que opera el C5, lo han extendido con que habrá sanciones por divulgar las inconformidades dentro la dependencia municipal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)