En la comunidad de Bucerías, Nayarit una mujer de la tercera edad es víctima de violencia por parte de su propia hija quien la maltrata y golpea, lamentablemente en este caso no hay avances en la investigación y sanciones para la responsable de parte de la Fiscalía estatal, así lo denuncia otra hija de la afectada de nombre Rosa Alba, en entrevista para Notisistema.

“Y hemos estado poniendo denuncias aquí en Bucerías, no hemos obtenido una respuesta favorable, si hemos sido atendidas todo mundo llega y nos atiende, pero no hemos visto que se muevan, ¿Cómo es posible que una mujer de 62 años agreda a su propia mamá de 81?, yo no he visto una respuesta favorable”.

Señala que la denuncia de violencia doméstica se reporto a través del 911 a la recién creada Unidad de Protección a la Mujer en Nayarit, pero tampoco se dio solución a la queja.(Por Víctor Montes Rentería)