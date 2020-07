Tras el escándalo que desató la licitación para desmantelar el acero de la fallida obra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, la senadora panista Xóchitl Gálvez, anunció que interpondrá una denuncia ante la Función Pública.

“La verdad es que huele mal, más bien diría yo, apesta. Fue increíble cómo, casi que de manera unánime todas las empresas, no porque perdieron, creo que aquí fue muy interesante, reclamaron que había un tema de corrupción, ¿porqué?, porque la empresa ganadora no entregó un documento que era clave para la licitación, que es el que no tiene conflicto de interés. ¿Y porqué no entregó este documento?, pues porque sí tiene un conflicto de interés, porque es una empresa que está trabajando en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Yo voy a poner una denuncia el próximo lunes, estoy juntando todas las pruebas”.

Por tal motivo, pedirá que se revierta el resultado de esta licitación. (Por Arturo García Caudillo)