La derrama económica de la metrópoli por concepto de turismo, eventos y actividades se desplomó a causa de la pandemia, al pasar de 70 mil millones de pesos en 2019 a 32 mil millones en 2020, señaló Gustavo Stauffer, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Jalisco.

Destacó que la industria de reuniones tuvo un duro golpe y representa 28 por ciento del ingreso turístico. No obstante, no fue el único sector afectado:

“Pero también algunas de las industrias que apoyan muchísimo el turismo de fin de semana en Guadalajara, la industria de espectáculos que no sabemos exactamente cuando va a poder regresar, y la industria del deporte espectáculo que tampoco sabemos cuando va a regresar”.

Explicó que 80 por ciento de los vuelos a Jalisco se reanudaron, aunque cada avión arriba a 70 por ciento de su capacidad. Explicó que entre marzo y abril cerraron hasta 80 por ciento de los hoteles, la ocupación hotelera en julio y agosto fue de apenas un dígito, pero para octubre se elevó a 30 por ciento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)