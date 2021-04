La premisa de que el cáncer tiene cura si se detecta a tiempo, ya no es necesariamente cierta en un país con un grave desabasto de medicamentos oncológicos.

El director de la organización civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa, advierte que luego de dos años de vivir un viacrucis para conseguir estos fármacos, las solución está todavía muy lejana, afectando en su mayoría a los adultos con cáncer.

“El problema continúa. Después de dos años pues seguimos con plantas de producción mexicanas cerradas, seguimos con poca compra por parte de la Federación, seguimos con desabasto que desafortunadamente no solo le pega a los niños. El 90 por ciento de la población con cáncer en México por son adultos y a los adultos, a esos 19 claves las necesitan también los adultos. Entonces, tenemos un problema gravísimo en el tema de los adultos y niños con cáncer”.

Los niños también son afectados por el desabasto de medicamentos oncológicos.

Lo triste del caso, indica Alejandro Barbosa, es que las autoridades federales parecen no tener prisa para solucionar el problema. (Por Gricelda Torres Zambrano)