Una fiesta en el municipio de San Pedro Tlaquepaque que reunía a más de 300 personas, entre ellos a menores de edad, fue clausurada por el ayuntamiento.

Si bien el municipio no reveló la ubicación de la terraza donde se desarrollaba la actividad, se señaló que no se estaba respetando ninguna medida sanitaria e incluso vendían bebidas de alta graduación a los adolescentes.

Este fue uno de los cuatro negocios clausurados este fin de semana en el municipio por no atender las restricciones sanitarias. También fue sancionado un billar en Tateposco, un bar en Balcones de Santa María y un restaurante bar. De estos dos negocios desalojaron a 64 personas. En total se visitaron a 160 establecimientos.

También se emitieron 38 apercibimientos y 47 amonestaciones verbales para que los negocios acaten las medidas sanitarias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)