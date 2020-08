Con antimotines, esta madrugada, el Gobierno del Estado desalojó a por lo menos cuatro viveros que por más de treinta años permanecían en la lateral del periférico, en la colonia Tabachines de Zapopan. A las doce de la noche inició el operativo. El apoyo fue con la policía estatal. Uno de los comerciantes de plantas relata cómo ocurrió el desalojo:

“Me agarraron todo lo que pudieron agarrar y se fueron / ¿Hubo detenidos? /. Por momentos no, porque no hubo quien se resista… Había patrullas de todo… ¿Quién se iba a resistir en ese momento? no pues nada / ¿Y qué te dijeron? / Traté de hablar con ellos, pero me ignoraron, así como siempre / ¿Destruyeron mercancía? / Más que nada no vi que destruyeron, pero se llevaron todo lo que hubieran agarrado”.

El desalojo de los viveros en Tabachines en Zapopan. Es para dar paso a las obras del macro periférico del Gobierno del Estado. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)