El ayuntamiento de Guadalajara determinó que el hotel One, ubicado en el Centro tapatío, sea desalojado ante los daños que presenta el Edificio Plaza. El inmueble ubicado en el Paseo Alcalde frente a Plaza de Armas, fue de los más afectados por las obras de la Línea 3 y desde hace más de un año se encontraba apuntalado.

El coordinador municipal de Protección Civil, Felipe de Jesús López Sahagún, detalló que el hotel incumplió con la entrega de un dictamen estructural y con medidas de apuntalamiento del inmueble y por ello tenían de plazo hasta ayer a medianoche para desalojar.

“Nos percatamos que hay algunos daños, se les pidió hace tiempo un dictamen estructural en el que nos dijeron ellos qué daños tienen, cuales son los tipos de reparaciones que tienen que hacer, y al momento pues no han cumplido”.

Se informó que el hotel tendrá 10 días para presentar el dictamen y mientras los huéspedes son reubicados en otras instalaciones. No se ha informado que los negocios ubicados en la planta baja del edificio también sean desalojados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)