En total serán 21 negocios en los portales del Edificio Plaza, sobre Paseo Alcalde, Pedro Moreno y Morelos, los que serán desalojados por el Ayuntamiento, se informó este lunes tras la reunión que se llevó entre autoridades y afectados.

Para el delegado del Centro Histórico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Víctor Zetter, este tema se manejó con mucha celeridad sin dar tiempo a los comerciantes a prepararse.

“Realmente son comercios muy golpeados ya desde con la pandemia, la obra del Tren Ligero y ahora con esto, lo que pedimos es certeza y credibilidad en la información que vayamos a recibir en próximos días”.

Explicó el empresario que, según lo dicho por las autoridades, no pasó nada en particular que obligará a actuar con tanta velocidad y realizar en un fin de semana el desalojo que no se realizó en tres años. (Por Héctor Escamilla Ramírez)