Este jueves será un día decisivo para el cine mexicano, ante la posible desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine que deberán aprobar o rechazar el Pleno de la Cámara de Diputados. En entrevista con Notisistema, la primera actriz, Susana Alexander, así se refirió a la posible desaparición de FIDECINE:

“A mí me parece verdaderamente criminal, costó tanto trabajo conseguir eso y eso fue lo que propulsó otra vez el cine mexicano, y este señor, verdaderamente no creo que tenga buenos consejeros porque no hay forma de que piense, verdad, en las cosas a favor del país, todo es haber como destruyo todo lo pasado y ahora nada más lo que yo hago es lo correcto, no, fíjese que no, así no es.”

En la actuación, Susana Alexander junto a Roberto D’Amico presentarán el espectáculo “Viaje al corazón de las palabras”, vía streaming el próximo sábado 10 de octubre. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: cuartoscuro)