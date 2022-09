La desaparición de personas en Jalisco es una crisis humanitaria, por lo que el Gobernador debería considerarlo su prioridad número uno, sostiene el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, al acompañar a la comunidad y a los padres de Miguel Alejandro Soto a exigir su búsqueda y aparición.

“Yo creo que no tiene cosa más importante que hacer el gobernador a su regreso que atender este caso y el de todos los desaparecidos. No creo que haya agenda más importante y lo pongo por encima hasta de las exigencias que la universidad está haciendo en materia presupuestal y muchas causas que también estamos dando la batalla. Lo más importante hoy que tiene que atender Jalisco es este clima de inseguridad. No hay dolor más grande que tener a un familiar desaparecido”.

Villanueva Lomelí sentenció que al margen de la causa, nadie tiene por qué desaparecer en Jalisco.

La madre del joven le pide a la Fiscalía que no lo criminalice y lo busque. (Por Gricelda Torres Zambrano)