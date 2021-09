La reforma que realizan diputados locales a la Ley de Pensiones del Estado no sirve absolutamente de nada porque los que han sacado del Ipejal no pagarán sus culpas, estima el presidente del colectivo prodefensa de Ipejal, José Luis Tinoco.

“En escencia queremos una reforma a la Ley que incluya, que incluya la devolución del patrimonio de Ipejal, y la prisión para aquellos que son culpables, y que allí andan todavía caminando y diciendo que ellos no tienen ninguna culpa”.

Este mediodía, el colectivo prodefensa de Ipejal acudió al Congreso del Estado a mostrar su descontento a esta reforma que realizan los diputados. (Por José Luis Jiménez Castro)