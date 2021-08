La recuperación económica se mantiene estable y no hay elementos para pensar que la tercera ola de contagios por Covid pudiera descarrilarla, asegura el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker.

“Hoy no tenemos todavía ningún elemento que nos pueda llevar a concluir que esta variante pudiera llegar a generar otra vez, que no pueda descarrilar la recuperación económica, no tenemos registro al respecto. Seguimos viendo un crecimiento heterogéneo, pero un crecimiento en general en su conjunto de la economía. Y por el momento no tenemos ningún elemento que nos pueda indicar que esto va a cambiar su tendencia”.

Explica que históricamente, debido al desfase entre recuperación y demanda, para alcanzar los niveles que había antes de la pandemia tardaremos nueve meses, los cuales se cumplirán a finales de año. (Por Arturo García Caudillo)