No pelearé en los tribunales lo que no gané en las urnas, así responde Alberto Uribe a la delegada de Morena, quien consideró precipitado que el aspirante a la alcaldía de Zapopan reconociera su derrota en las elecciones del pasado domingo.

“Me parece muy bien. Yo con los elementos que tengo en mi mano, me hace pensar que no voy a perder el tiempo en abogados, en tribunales, ni a gastar el dinero que no tengo, en una cosa que hay una diferencia importante y para mi eso es suficiente”.

Uribe Camacho, quien dejó entre ver que no recibió apoyo de Morena, sostuvo sus críticas contra el partido por no tener estructura.

Aseguró que no impugnará porque él es un demócrata y esta vez, no obtuvo la mayoría. (Por Gricelda Torres Zambrano)