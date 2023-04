La plana completa de Movimiento Ciudadano en Jalisco dio su guiño político al expriísta Arturo Zamora en la presentación del libro “Nuevos Paradigmas de las Ciencias Penales” en Homenaje a Arturo Zamora, en Palacio de Gobierno por parte del mandatario, Enrique Alfaro.

El político agradeció la bienvenida y reiteró que no busca un cargo de elección popular.

“No, no estoy aspirando a ningún puesto. Bueno, yo creo que es importante decir que cuando renuncié hace algunos días al PRI, lo dije claramente, me voy a insertar en el campo ciudadano porque es la ciudadanía la que me ha venido apoyando en todos mis proyectos y en ese sentido seguiremos adelante”.

Asistieron al evento, los ex gobernadores panistas, Emilio González Márquez y Francisco Ramírez Acuña; el exsecretario de Desarrolla Social, Miguel Castro; los alcaldes metropolitanos, diputados y el presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa, entre otros. (Por Claudia Manuela Pérez)