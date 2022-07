La Secretaría de Salud Jalisco descarta que médicos cubanos acudan a la entidad a trabajar en zonas rurales o urbanas, como sucederá en Nayarit, donde un grupo de 50 galenos de la isla se capacitan para ser designados en los próximos días.

Lo descarta en forma rotunda el secretario de Salud, Fernando Petersen.

“Absolutamente nada. No tenemos ninguna información, absolutamente nada. Sí está cerquita Nayarit, pero no tenemos absolutamente nada de información, ni vamos a ¿cómo se llama?, no tenemos ninguna apertura en ese sentido”.

El Secretario de Salud entregó hoy en Casa Jalisco junto con el gobernador, dictámenes de Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica.

Con esto el 84 por ciento de los centros de salud en la entidad cuentan ya con su acreditación. (Por Claudia Manuela Pérez)