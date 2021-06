Aunque las alcaldías metropolitanas podrían considerarse un trampolín natural, Juan José Frangie, virtual ganador de las elecciones en Zapopan, aclara que no buscará la gubernatura, porque esa aspiración está reservada para Pablo Lemus, si este así lo decide.

“No, no, no. Mira, yo estoy en el proyecto de Lemus y no sé qué decida él, pero ahorita estamos pensando en sacar adelante estos dos ayuntamientos y creo que Pablo, tiene muy merecido el poder seguir con su carrera a la gubernatura, pero él lo decidirá. Yo creo que no es el momento de pensarlo el día de hoy ¿no?”.

Con los resultados de la elección del domingo seis de junio, Movimiento Ciudadano gobernará a 5.5 millones de jaliscienses.

Los nuevos alcaldes asumirán su cargo el primero de octubre. (Por Gricelda Torres Zambrano)