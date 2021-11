Acepta el gobernador Enrique Alfaro que disminuyó la velocidad con la que se aplican vacunas contra Covid-19 en Jalisco, sin embargo asegura que no se debe a que haya menos biológicos para suministrar sino a que la población está dejando de acudir para recibir sus dosis.

Rechaza que el cierre del CUCEI como módulo hubiera afectado.

“No, no. En ninguna medida. Al final de cuentas lo que nosotros tenemos ya es una baja demanda. Ustedes saben ya hace cuánto, inclusive con el CUCEI funcionando, sectores que llegaron al 70 por ciento ya no iban entonces es un problema en el que tenemos que generar conciencia. No es ni falta de capacidad para aplicar vacunas, ni falta de vacunas. El asunto es falta de voluntad de un sector de la gente que no he entendido”.

El Gobernador aclara que la mesa de salud que sesionará el próximo jueves no tiene ni siquiera considerado como una alternativa que el ciclo escolar vuelva a ser virtual.

Tampoco se está considerando modificar otra vez a la baja los aforos a eventos masivos. (Por José Luis Escamilla)