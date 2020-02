El técnico español, Josep Guardiola descartó su salida del Manchester City pese a la suspensión de dos años de no poder competir en Torneos Europeos que le impuso la UEFA por violar el Fair Play financiero.

“Si no me despiden, estaré aquí. Me encanta este club. Me gusta estar aquí. Esto no está acabado, el Club peleará”, dijo Guardiola tras el triunfo de 2 por 0 ante el West Ham en duelo pendiente de la Premier League. (Foto: Archivo)