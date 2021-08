Descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador que el accidente del helicóptero de la Marina en el que viajaba el secretario de Gobierno de Veracruz, haya sido provocado.

“No, fue un accidente, una ráfaga de viento. Afortunadamente no pasó a mayores. Muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos también, porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas. Y fue viento”.

Explicó que tenía programado un sobrevuelo por esa región, pero el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, desde la noche del martes le recomendó cancelarlo por el mal tiempo. Y debido a que las condiciones no cambiaron por la mañana, entonces se descartó la posibilidad de que se subiera al helicóptero. (Por Arturo García Caudillo)