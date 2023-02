Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no tiene diferencias con Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y aspirante de ese instituto político a convertirse en candidato a suceder al Ejecutivo Federal.

“No sé si fue cierto o lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, sostuvo… o sí tengo diferencias, pero es normal en la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida. Parece que dijo que él estaba, lo quiero expresar correctamente, a favor del derecho, más que de la justicia, porque yo sostengo lo opuesto. Y lo sentí como una réplica, como una respuesta. Y es bueno el tema, muy bueno”.

Monreal, quien es licenciado en Derecho egresado de la UNAM, escribió en su cuenta de Twitter que “si algo es legal debe también ser justo, y viceversa”. (Por Arturo García Caudillo)