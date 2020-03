Rechaza el titular del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que esté pensando en adoptar medidas coercitivas o de autoritarismo para frenar la epidemia del coronavirus.

“¿Qué hacemos nosotros, imagínense, con toques de queda? Yo respeto pues, la decisión que se tome en otros países, pero nosotros no necesitamos eso, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia. Si se necesita vengo aquí, no sólo en la mañana, sino al mediodía o en la tarde, si hay algo urgente, y aquí les invito a ustedes y le hablo al pueblo. No les voy a decir, he decretado, como le hacen en otras partes, que haya limitación a las libertades, toque de queda, nadie salga a las calles, el ejército se hace cargo del país. No. Aquí llamo al pueblo para que se estén en sus casas, porque así nos conviene, y estoy seguro que me van a hacer caso”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)