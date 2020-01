Aunque calificaron como un exceso la medida del juez Juan Paulo Dávalos Navarro por dictar prisión preventiva contra el ex secretario de Desarrollo Social, el PRI Jalisco no prevé interponer queja contra el juzgador o que se solicite un cambio, admitió su presidente, Ramiro Hernández.

El juez es señalado por su cercanía personal con el ex priísta, Hector Pizano Ramos, ahora diputado por Movimiento Ciudadano; y fue director jurídico de lo contencioso en el Ayuntamiento de Guadalajara con Aristóteles Sandoval como alcalde.

Cuestionado sobre la confianza en el juzgador, el presidente del PRI local dijo que no queda de otra.

“Pues no nos queda de otra, no lo podemos cambiar, finalmente es la autoridad que está coló responsable y le toca demostrar que en la impartición de justicia efectivamente hay criterios equitativos,imparciales”

Dijo que no ha hablado con Miguel Castro Reynoso, ni con el gobernador. (Por Mireya Blanco)