Luego que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, aparece en las encuestas de preferencias electorales e incluso lo posicionan como candidato de Morena para la gubernatura de Jalisco, el funcionario universitario afirmó que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con partidos y que no está interesado en la contienda.

“Soñé toda mi vida con ser rector como para que en tres años me hagan candidato, no, no, no. Yo soy rector y voy a ser rector los siguientes tres años, o sea, no voy a desperdiciar ni un minuto mi rectorado en una aspiración política a futuro”.

Villanueva se descartó de facto de participar en la contienda de 2024 y negó que estas encuestas, donde lo posicionan, puedan ser factor de las diferencias que ha tenido con el alcalde Lemus. (Por Héctor Escamilla Ramírez)