La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que no se convertirá en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.

A unas horas de que se realice una nueva audiencia contra ella, la ex funcionaria aseguró que no declarará en contra de ex compañeros de gabinete para obtener beneficios en su caso.

Durante la audiencia intermedia, programada a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, el Ministerio Público de la Federación presentará la acusación formal en contra de Robles Berlanga.