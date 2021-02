Asegura la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no tener aspiraciones de convertirse en presidente la República.

“Yo en lo personal en mi persona, y sí quiero dejarlo muy claro, yo tengo ya muchos años y no tengo ninguna expectativa de esta naturaleza, por supuesto que no. Y sobre todo por mi edad, porque ya en un momento más, terminando esta responsabilidad ya quisiera dedicarme a estar más tiempo con mi familia y con mis nietas y nietos. Esa es la respuesta”.

Aseguró que en lo personal le ha tocado romper varios techos de cristal, como ser la primera mujer notario en la Ciudad de México, o la primera secretaria de Gobernación, pero que, así como ella hay otras mujeres con gran capacidad competitiva que podrían aspirar a la Presidencia. (Por Arturo García Caudillo)