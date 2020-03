La mañana de este lunes cuando los niños lleguen a la escuela no se encontrarán con algo especial motivado por la llegada del Coronavirus a México.

El Secretario de Salud de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que no se instalarán filtros sanitarios y los padres de familia deberán estar atentos a la salud de sus hijos.

“Es muy importante reiterar a las familias que ellos son un primer filtro, que ellos son las primeras personas que pueden detectar si un niño presenta una enfermedad de cualquier tipo, en particular respiratoria y la recomendación, insistimos en esto, es que eviten que los niños vayan a la escuela.”

El funcionario estatal se sumó a la recomendación de las autoridades sanitarias en torno a que en este momento no es necesario que los niños vayan a la escuela con cubrebocas y mucho menos con guantes. (Por José Luis Escamilla)