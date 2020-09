El entrenador del Real Madid, Zinedine Zidane paró de tajo las versiones que aseguraban que el conjunto “Merengue” estaba interesado en el goleador mexicano del Wolverhampton de la Premier League, Raúl Jiménez.

“Perdona, el nombre? Porque no te escuche, Raúl Jiménez, el mexicano del Wolverhampton que ha marcado 27 goles. Entonces te voy a tener que contestar directamente, nosotros tenemos esta plantilla y yo no se lo que está pasando afuera, la verdad es que para contestar claramente no”.

El estratega dijo estar contento con la plantilla que tiene y aseguró que no necesita refuerzos. El cierre de fichajes en España será el 5 de octubre.

(por Manuel Trujillo Soriano).