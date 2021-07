Rechaza el secretario de Turismo de Jalisco, Germán Ralis Cumplido, que el sector pudiera resultar perjudicado con la decisión de que los autos foráneos que vayan de paso por el estado deban tramitar permisos temporales y no ser infraccionados por no contar con la verificación vehicular.

Anticipa, sin embargo, que habrá reuniones con el sector turístico para aclarar sus dudas al respecto:

“Es muy sencillo. En este momento lo que tenemos de información, acceder a la propia página de internet, solicitar tus permisos, sacarlo de manera inmediata y traerlo en tu vehículo. Creo que con la información correcta no debería haber problema. Tenemos que entender a profundidad el programa que es un programa medio ambiental y en su momento cómo transmitirlo y en su momento cómo generar una opinión al respecto.”

El funcionario indicó que se reunirá con asociaciones y cámaras para conocer sus dudas en torno a la aplicación del programa de verificación y se pueda difundir entre los visitantes. (José Luis Escamilla)