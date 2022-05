Por el momento se descarta una alerta por Covid en las escuelas, a pesar de que se diga que aumentan los casos en planteles de educación básica, señala el gobernador, Enrique Alfaro.

“No hay ninguna alerta, no hay ningún incremento importante en los contagios, no hay ningún problema en términos de ocupación hospitalaria, las cosas están estables y creo que hemos demostrado que cuando hay que dar información para ajustar la política de Jalisco en materia de salud pública lo hemos hecho siempre a tiempo, entonces vamos a mantener informada a la gente, pero no hay ningún riesgo, ni ningún problema”.

Agrega que el monitoreo de la pandemia continúa.

En las últimas horas se reportan 235 contagios nuevos en la entidad, cero muertes y 1.3 de ocupación hospitalaria. (Por Claudia Manuela Pérez)