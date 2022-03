A pesar que en Zapopan se realizó la captura de Aldrín Miguel Jarquín Jarquín alias “El Chaparrito”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Manzanillo, las autoridades municipales reconocen que ellos no fueron notificados en ningún momento de estas acciones por las fuerzas armadas. Lo expresa el comandante Jorge Alberto Arizpe García:

“Ahorita no, ahorita todos estamos en alerta, siempre está, la policía siempre está lista para todo, no hemos tenido nada directamente, un código rojo no hemos tenido por parte del Gobierno del Estado, pero estamos en alerta”.

A pesar de los bloqueos y quemas de unidades de carga en Colima, señaló el comisario que en el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara no se mencionó algún incidente similar. Sobre no haber sido informados reconoce el comisario que es una manera de actuar por sigilo de las autoridades federales y particularmente el Ejército. (Por Héctor Escamilla Ramírez)