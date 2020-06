La reapertura de cines, teatros y parques a partir de este lunes, aportarán a la movilidad de la ciudad una cantidad insignificante de personas, reitera a Notisistema el coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde.

“Llegamos al 72, lo que sigue no es ni el .01 por ciento, ni el punto uno, no se va a sentir, esto no va a tener implicaciones, es prácticamente yo les diría, insignificante”.

Guzmán Larralde asegura que las actividades que se mantuvieron abiertas desde el principio de la pandemia representaron el 50 por ciento de la movilidad y en la fase cero apenas el nueve.

La reapertura de más negocios desde este lunes, ayuda al empleo y empresas que cumplen 90 días sin ingresos, dice el funcionario estatal. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Cuartoscuro)