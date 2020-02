Aclara el director del IMSS, Zoé Robledo, que los trabajadores que cotizaron bajo la Ley del 73 seguirán recibiendo sus pensiones bajo el mismo régimen y por tanto es falso que sus ingresos vayan a ser rasurados.

“Y en ese sentido sí decir que pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la Ley del 73 y la Ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años, nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se rasura nada, como encabezó ayer un medio, no hay recalculo tampoco, no hay disminución”.

Por ello y a petición de su director para que no haya duda, el Consejo Técnico del IMSS validará este criterio.

Al mismo tiempo Robledo aclaró que la resolución de la Segunda Sala de la Corte, que fue publicada hace unos días, tiene que ver única y exclusivamente con los criterios que deberán seguir sus juzgadores. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)