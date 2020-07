El crucero de 16 de Septiembre y avenida Revolución no se cerrará al tránsito, sentenció el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. Reconoció que hubo falta de información sobre el proyecto que inconformó a comerciantes y hoteleros de la zona, pero explicó que no se cerrará porque es el ingreso al Paseo Alcalde. Sin embargo, sí se mantiene el proyecto remozamiento de 16 de Septiembre hacia el sur.

“Y hoy lo que estamos socializando es el proyecto de ampliación de banquetas sobre 16 de Septiembre que también tenían algunas dudas y esto es dentro de la visión integral de cómo vinculamos Plaza Juárez, todo este concepto de ingreso al Paseo Fray Antonio Alcalde”

El edil mencionó que no se busca afectar más a los comerciantes de la zona de Revolución quienes fueron los que más padecieron, más de seis años, el cierre de su vialidad por las obras de la Línea 3. (Por Héctor Escamilla Ramírez)