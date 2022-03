A corto plazo no hay un proyecto para construir un basurero metropolitano, luego del cierre del tiradero de Matatlán, reconoce el secretario del Medio Ambiente, Sergio Graf Montero.

“Todavía no tenemos ninguna propuesta, no se ha presentado ninguna solicitud de centro de disposición final a la Secretaría, no, pues no nos han presentado nada”.

Destaca que iniciará operaciones la planta de tratamiento 18 de marzo en algunos días.

Actualmente la basura metropolitana va a los basureros de Picachos, Ixtlahuacan y Zapotlanejo.

Recuerda el funcionario que son los municipios los que deben de encontrar dónde tirar su basura. (Por Claudia Manuela Pérez)