Tras la formalización de la venta de la Refinería Deer Park en Houston, cuyas acciones ahora serán cien por ciento de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no habrá despido de trabajadores ni reducción de salarios para quienes ahí laboran.

“Y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes de modo que tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salarios los obreros, los administrativos y estoy seguro que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo”.

Mediante un video en la cuenta de Pemex en YouTube, aseguró que se trata de seguir produciendo y de garantizar rentabilidad en la empresa. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)