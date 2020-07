El fenómeno que se registró la tarde de este sábado en el municipio de El Salto fue descartado por autoridades como un tornado. Cuerpos de emergencia señalaron que la nube cónica que se presenció no tocó tierra, ni causó daños con efecto ciclónico a nivel del suelo, por lo que no puede ser catalogado como este fenómeno meteorológico.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos ahondó que fue una tromba de altura, es decir, la formación cónica si bien no tocó tierra, sus vientos sí son capaces de generar daños en estructuras ligeras, además de estar acompañado de descargas eléctricas y granizo.

En el caso de la primera tormenta vespertina, se afectó principalmente el municipio de El Salto y Tlaquepaque, en tanto la segunda tormenta, ya por la noche, generó anegamientos en varios puntos de Guadalajara y Zapopan. (Por Héctor Escamilla Ramírez)