Los negocios que permanecerán abiertos durante el botón de emergencia, no inciden en el comportamiento de la pandemia, asegura el coordinador del Gabinete Económico del Gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde.

“Y no nos afecta porque son actividades que no aglomeran personas. Por ejemplo el comercio barrial, las tiendas de conveniencia. Todo esto no genera aglomeración, por lo tanto puede seguir operando”.

Para Puerto Vallarta el botón de emergencia es parcial, por lo que solo deberán cerrar bares y antros. (Por Gricelda Torres Zambrano)