La Fiscalía General de la República autorizó no ejercer acción penal contra la ex titular de la entonces PGR, Marisela Morales, ni contra el ex subprocurador, Irving Barrios Mojica.

Ambos exfuncionarios eran acusados por la manipulación de testigos protegidos en el sexenio de Felipe Calderón.

La decisión se tomó luego que ya prescribieron los delitos por los que eran señalados. (Foto: Cuartoscuro)