En respuesta a las críticas por la decisión de comprar medicinas en el extranjero, sin la supervisión de la Cofepris, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que no se trata de medicamentos pirata, pues son avalados por la Organización Mundial de la Salud y acusó al periodista que publicó esta información de estar involucrado con quienes antes tenían este negocio.

“Todas las medicinas traen la autorización de la Organización Mundial de la Salud, entonces no pueden ser medicinas piratas, pero ¿porqué actúa así este periodista?, además de que es evidente que no nos quiere, pues es que había un monopolio, empresas importantes farmacéuticas del extranjero no podían vender productos en México, entonces se abrió al mercado internacional porque lo que nos interesa es tener las medicinas y entonces se les afectó en sus intereses”.

Por otro lado, minimizó la epidemia del coronavirus y aseguró que si llega a México no repetirá el mismo error cometido durante la crisis por la Influenza AH1N1. (Por Arturo García Caudillo)