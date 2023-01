Tras la revisión a la que fue sometido esta mañana el atacante del Guadalajara, Alexis Vega, (en la clínica del Dr. Rafael Ortega) se descartó que haya sufrido lesión de ligamentos en la rodilla derecha en el juego del pasado viernes ante el San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

“El doctor descartó una lesión de ligamentos y comentó que el miércoles le realizarán una artroscopia exploratoria al jugador y después de eso se determinará su rehabilitación” indica el comunicado que difundió el Club Rojiblanco.

“No tenemos el diagnóstico certero, falta hacer un procedimiento. El miércoles tendremos información profunda. De entrada, no es una lesión tan grave, no es ligamento cruzado que genere una baja más larga. No será tanto tiempo. Debemos explorar dentro de la rodilla de qué debemos hacer y que modificar. Es un pronóstico bueno. Vamos a explorar la rodilla por dentro este miércoles”, informó Jaime Figueroa, jefe de servicios médicos de las Chivas. (Por Manuel Trujillo Soriano)