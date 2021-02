Los cuatro casos que Jalisco reportó al Indre, no son una variante del Covid-19, sino una mutación, considera el infectólogo y ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez.

No podemos hablar todavía de una variante, de una nueva cepa. El hallazgo es una mutación que se conoce como E484K y esta mutación da a lugar en una pequeña partícula del virus, un cambio en su estructura que le puede permitir, y de hecho así se ha encontrado, una mayor transmisión de la enfermedad”.

Aunque continúan las investigaciones, se estima que esta mutación del Covid-19, podría reducir la efectivad de la vacuna. Por lo se descartó como se dijo en un principio, que se trata de la variante sudafricana. (Por Gricelda Torres Zambrano)