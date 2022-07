Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos haya participado con información o elementos en la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

“No, no, no. Y mucho menos elementos. Ya no es como antes. Pues son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración y eso fue lo que originó la versión de que habían participado. Y la información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación”.

Lamentó el accidente en el que perdieron la vida 14 marinos que habían participado en el operativo, anunció que dio la orden de que a los deudos se les entregue otra cantidad igual a la que por Ley tienen derecho y negó que la captura de Caro Quintero tenga relación con la su visita a la Casa Blanca. (Por Arturo García Caudillo)