Ante el brote epidemiológico del coronavirus en China, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aclara que no existe riesgo en nuestro país, y que en caso de que llegara a México, las autoridades sanitarias mexicanas están preparadas.

“Con la información disponible hasta el momento, martes 21 de enero de 2020, no hay evidencia que sugiera que el comportamiento epidémico de este virus nuevo, coronavirus, tiene las características que podrían visualizarse en una enfermedad de alto impacto. Estos elementos sobre la capacidad instalada de los sistemas de salud, o del servicio de salud, no ha variado sustancialmente en a lo largo de muchos años, pero es una capacidad suficiente que tiene los hospitales de tercer nivel, que son más de 153”.

Explicó que en el mundo hay 448 casos confirmados de coronavirus, casi todos en China, y en México sólo hay un probable caso, registrado en Tamaulipas, el cual está siendo analizado en este momento en el laboratorio. (Por Arturo García Caudillo)