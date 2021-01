El cantante Samo platicó con Notisistema sobre el acercamiento que tuvo con sus ex compañeros del grupo Camila y aunque no descarta un reencuentro musical, por lo pronto no está contemplado y solo se dedicaron a limar asperezas.

“Me puse en contacto con mis compañeros, hablé con Mario, hablé con Pablo, nos pusimos a platicar, creo que había muchas cosas que hablar y hablamos muy bonito, de eso a que exista un reencuentro, pues la verdad es que eso depende de varias piezas, entre ellas también, yo tengo una carrera solista de casi ocho años, la cual voy a cuidar, no depende solo de que Mario quiera, o de que Mario quiera o de que Samo quiera, yo creo que hay muchas piezas alrededor”.

Samo actualmente promueve en su canal en YouTube, parte del concierto virtual que realizó en meses pasados en el Pepsi Center y pronto lanzará nueva música. (Por Paco Morales González)