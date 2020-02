Informa el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que no se han presentado, ni se presentarán denuncias en contra de las mujeres que hicieron pintas en la fechada de Palacio Nacional.

“Ayer leí en redes sociales que había la noticia que las mujeres que vinieron a pintar las puertas ya estaban siendo investigadas y que iban a ser juzgadas, nosotros no hemos presentado ninguna denuncia, porque no queremos caer en ninguna provocación, nada, pueden decir gobierno blandengue, no hay orden, no, libre manifestación de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad, porque la gente no ve bien la violencia”.

Por otro lado dijo estar a favor de la despenalización del uso de plantas como la mariguana y la amapola, pero sólo para usos medicinales.

También dijo no estar a favor de la pena de muerte, pues considera que esa no es la solución para frenar los asesinatos o los feminicidios. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)