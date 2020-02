Para evitar confrontaciones innecesarias, el Gobierno de la República no hará propuestas de reformas al Sistema de Justicia, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y no queremos proponer cambios que se malinterpreten y generen confrontación innecesaria, por ejemplo hoy en la mañana estábamos viendo la posibilidad de reformas en lo legal y mi opinión respetuosa fue evitemos estas reformas, porque no es el tiempo, pueden esperar, en el caso de quitar causales para feminicidios dijimos no, no se mueve, porque si tenemos esta situación especial en la Universidad y si se lleva a cabo una reforma, aún siendo buena, se puede malinterpretar”.

Por cierto, aseguró que en el conflicto en la UNAM hay mano negra y por ello no se caerá en provocaciones, ni se recurrirá al uso de la fuerza. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)